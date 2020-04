Approach Full Punjabi Song By Sidhu Moose Wala

The very well known and World famous Punjabi singer and lyricist the one and only “Sidhu Moose Wala” is again come with their new song. The title of the song is “Approach”. The song is written and composed by Sidhu Moose Wala. Music of the song is done by the very famous music director whose name is “Game changerz”.

The online promotions of the song is done by the gold media. The digital distribution partner is sky digital . This song is launched from the YouTube channel of the Sidhu Moose wala officially on 10 April 2020.

Approach Full Video Song By Sidhu Moose Wala

Song name – Approach

Singer/lyricist and composer – Sidhu Moose wala

Music director – Game changerz

Online promotions by – gold media

This Sidhu Moose wala is known for their back to back hit songs. His songs of worldwide famous. Everybody knows about Sidhu Moose wala. His songs are always remains in top trending on YouTube.

The lyrics for the new song approach sung by the Sidhu Moose wala are mentioned in below

Approach Full Lyrics – Sidhu Moosewala

Sidhu Moose Wala

Game Changerz in the house baby Oh sadde te madate biba dekh chak lo

Bandi ae kait chaun wala ni

Chakni na bade bade than dini aa

Thokre nai bas kari daad khawa nai

Oh hoya kide naiyo Pistol tangiya

Hoya kide naiyo Pistol tangiya

Pindte kafan rakhi laal rang de Oh jinna di Approacha de tu uddi firdi

Nakeya te lele sada naam lagde

Oh jinna di Approacha de tu uddi firdi (Hoye) Ho athre je ghode albin licence te

Pehl te hunde tijiya de wich ni

Jede bandiya ni tu legend mangdi

Jatt pai fir geetiya de wich ni Ho athre je ghode albin licence te

Pehl te hunde tijiya de wich ni

Jede bandiya ni tu legend mangdi

Jatt pai fire geetiya de wich ni Koi dekh ke nihata naiyo waar kareya

Maade kade rakhde asool jang de Oh jinna di Approacha de tu uddi firdi

Nakeya te lele sada naam lagde

Oh jinna di Approacha de tu uddi firdi

Nakeya te lele sada naam lagde Ho dhai so da hundi lagwake kagaz

Aalda de piche nai gede kadd de

Jado Rang Rovera da gharo ture kafla

Khad khad log ne salute khad de

Dhai so da hundi lagwake kagaz

Aalda de piche nai gede kadd de

Jado Rang Rovera da gharo ture kafla

Khad khad log ne salute khad de Number plate te SIKHARI likhiya

Number plate te SIKHARI likhiya

Jitthe mile vairi sare aam tang de Oh jinna di Approacha de tu uddi firdi

Nakeya te lele sada naam lagde

Oh jinna di Approacha de tu uddi firdi

Nakeya te lele sada naam lagde Tu jinna diya sara din gallan kardi

Auna wich meri gal baat bhaut ae

Saakh bikha na likhunda ginti

Tere Sidhu Moose Wala di aukaat bhaut ae Jinna diya sara din gallan kardi

Auna wich meri gal baat bhaut ae

Saakh bikha na likhunda ginti

Tere Sidhu Moose Wala di aukaat bhaut ae Ankhan jo dikhaunde akh naiyo khol de

Ankhan jo dikhaunde akh naiyo khol de

Jagi utto jande o baane bang de Oh jinna di Approacha de tu uddi firdi

Nakeya te lele sada naam lagde

Oh jinna di Approacha de tu uddi firdi

Nakeya te lele sada naam lagde (Haaye)

These are the lyrics for the new song approach of the Sidhu Moose wala. I hope that you liked our information. Thank you very much!!