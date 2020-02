Wrong Decision (Full Song) Geeta Zaildar | Gurlej Akhtar | Beat MInister | New Punjabi Songs 2020

Geeta Zaildar is a famous punjabi singer and actor. He is famous for his songs “Chite Suit Te”, “Heartbeat”, “Underestimate” and other various songs.

Wrong Decision is the first song of Geeta Zaildar in 2020. This song is a duet song and female artist of this song is Gurlej Akhtar. Lyricist of this song is also written by Geeta Zaildar and Gurlej Akhtar. Music Director of this song Wrong Direction is Beat Minister. This song is came under label T-Series. Video is directed by Sukrana Pathak and Rupan Bharadwaj.

Song: Wrong Decision

Singer: Geeta Zaildar, Gurlej Akhtar

Lyrics: Geeta Zaildar, Gurlej Akhtar

Music: Beat Minister

Music Label: T-Series

Lyrics – Wrong Decision

Halle Tak Court Cho Mukke

Ni Ve Tere Pehle Kisse

Ni Phave Hitler Ban na Peji Jatt Nu

Tere Piche

Halle Tak Court Cho Mukke

Ni Ve Tere Pehle Kisse

Ni Phave Hitler Ban na Peji Jatt Nu

Tere Piche

Tu Jigre Dekhi Mere Ni

Jede Raab Ronde Tera Ni

Main Saare Saale Kutt Kutt K

Afgaan Ch Maar

Jatt Gal Toh Faille Karda Ni

Main Roj Gulamio Bharde Nai

Jo Aaya Saade Aase Ni

Main Hikka Paadu

Tere Aahi Raule

Tere Aahi Raule Rehnde Ne

Tu Jaana Jithe

Ni Phave Hitler Ban Na Peji Jatt Nu

Tere Piche

Halle Tak Court Cho Mukke

Ni Ve Tere Pehle Kisse

Ni Phave Hitler Ban Na Peji Jatt Nu

Tere Piche

Tu Metho Pehla Ha Nai Sambhalde

Ni Je Main Daaku Hunda Chambal Da

Jede Kann Kuttno Arsia Ni

Enna Cho Koi Na Chambal Daa

Cesa Cho Hoge Bari Kude

Khula Sher Tere Pind Ghadi Kude

Jatt Rakhda Puri Tadi Kude

Jyo Raja Hunda Jungle Da

Tu Zaildara Ve

O Zaildara Dhakke Shahi

Sehne Kithe

Ni Phave Hitler Ban Na Peji Jatt Nu

Tere Piche

Halle Tak Court Cho Mukke

Ni Ve Tere Pehle Kisse

Ni Phave Hitler Ban Na Peji Jatt Nu

Tere Piche

