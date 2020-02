Harf Cheema & Gurlej Akhtar,Deep Jandu,Geet MP3 : Dushman 40

Harf Cheema is back again with his new song “Dushman 40”. As we know, Harf Cheema is well known Lyricist and Singer in the punjabi music industry. Dhusham 40 song is a duett song. Gurlej Akhtar also a part of this song. She sung with Harf Cheema in this duet song “Dushman 40”. He penned this song as well as compose this song.

Singer : Harf Cheema, Gurlej Akhtar

Lyrics : Harf Cheema

Composer : Harf Cheema

Music : Deep Jandu

Video Director : Savio Sandhu

Online Promotions : GK DIGITAL

Music Label : Geet MP3

If we talking about music director of this song, Deep Jandu gave the music to this song. Video directed by Savio Sandhu. Dushman 40 song came under label Geet MP3.

“Dushman 40” – Lyrics

Kaale seeshe gaddi kaali

4 yaar ne dushman 40

Kaale seeshe gaddi kaali

4 yaar ne dushman 40

Ve jihde utte akh tika li

Jatti vi AK-47

Kaale seeshe gaddi kaali

4 yaar ne dushman 40

Dushman 40, dushman 40

Gallan ni jatt malla maare

Maaran wale maaran bha ni

Ho satha de vich gallan hundiyan

Jatt de putt te chadhi jawaani

Kabbe bade asool jatta de

Ve hunde kehde school jatta de

Loyi di ni bukkal de vich

Rakhda ae jatt load dunali

Kaale seeshe gaddi kaali

4 yaar ne dushman 40

Kaale seeshe gaddi kaali

4 yaar ne dushman 40

Ve jihde utte akh tika li

Jatti vi AK-47

Kaale seeshe gaddi kaali

4 yaar ne dushman 40

Dushman 40, dushman 40

News clip’an bangiya kitte

Karna main jo joban rutt ae

Dekh le Cheema pind chha gaya

Duniya de ni nakshe utte

Ve motar utte laune mele

Yaar naal ni rakhe chele

Ho vailpune vich sir jo kadhde

Jatt ne saare kadhe haani

Kaale seeshe gaddi kaali

4 yaar ne dushman 40

Kaale seeshe gaddi kaali

4 yaar ne dushman 40

Ve jihde utte akh tika li

Jatti vi AK-47

Dushman 40, dushman 40

40an de layi jatt 4 ne bhatere

Vaarde ne jaan kehde yaar ne bathere

Dilan vich vassde aa yaara vich rehne aan

24vi ghante billo akhbaaran vich rehne aan

Chandigarh waliyan di bhan dinde hind ne

Border’an te painde bhawein chobara de pind ne

Chheti chheti hath kithe aunde putt jatta de ni

Tere Chandigarh nu chalaunde putt jattan de

Tere Chandigarh nu chalaunde putt jattan de

Jaan jaan kayi kehn rakana

Tere vich ae jaan ni meri

Haaye Chandigarh teri tutti bole

Hogi fan rakaan ve teri

Aakad bhanan hinda wale

Ve kithe dabbde pinda wale

Dar lagde koyi tok na laa de

Jatti takkari sohni baahli

Kaale seeshe gaddi kaali

4 yaar ne dushman 40

Kaale seeshe gaddi kaali

4 yaar ne dushman 40

Ve jihde utte akh tika li

Jatti vi AK-47

Kaale seeshe gaddi kaali

4 yaar ne dushman 40

Dushman 40, dushman 40

Deep Jandu!

Aa gaya ni ohi billo time!

Cheemeya da munda!

